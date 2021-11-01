رئيس سموحة يكشف مصير أحمد سامي وتفاصيل جلسته مع اللاعبين

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كشف وليد عرفات، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد سامي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، عن نية مجلس الإدارة الجديد في الاطاحة بالمدير الفني.

وقال وليد عرفات، في تصريحات تليفزيوينة :«أحمد سامي، مستمر في منصبه، ولا توجد أي نية لرحيله»، مؤكدًا أن كل ما تردد في الساعات الماضية، عن رحيل الجهاز الفني لا أساس له من الصحة.

وأضاف :«عقدت جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين أمس الأحد، من أجل تدعيمهم وتحفيزهم قبل مواجهة المصري المرتقبة، والتأكيد على دعم مجلس الادارة لهم، لاستكمال مسيرة الفريق المميزة في مسابقة الدوري».

يذكر أن سموحة سوف يلتقي مع المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.