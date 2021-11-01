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الأهلي يشارك في مهرجان سباحة الفراعنة بالغردقة

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الأهلي يشارك في مهرجان سباحة الفراعنة بالغردقة الأهلي يشارك في مهرجان سباحة الفراعنة بالغردقة

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فرق السباحة بالنادي الأهلي تشارك في مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة الذي ينطلق في مدينة الغردقة، التي تستمر حتى ٣ نوفمبرالجاري.

وينظم المهرجان الاتحاد المصري للسباحة، بالاشتراك مع أكبر هيئة دولية لسباحة المياه المفتوحة في كندا، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وكان منظمو المهرجان قد قاموا بتوجيه الدعوة للنادي الأهلي، بعد النتائج الجيدة التي حققها سباحو النادي، في البطولات الإفريقية والدولية، وحصدهم العديد من الألقاب.

ويشارك في المهرجان أكثر من 500 سباح من وأمريكا وكندا وأيرلندا، حيث يهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وخاصة لذوي الهمم.

وقد تم تحديد مجرى السباق على شكل مثلث ينطلق من شاطئ الفيو وصولًا إلى المحمية 250م، ثم إلى شاطئ فلفلة ثم العودة إلى شاطئ الفيو 250م، وتتضمن سباقات المهرجان مراحل سنية مختلفة من عمر ١٤ حتى ٧٠ عامًا.

ويترأس وائل عزت جهاز ألعاب بالنادي، ومحمد فاضل نائبًا، ومحمد علام مديرًا لجهاز السباحة، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا، وحسين عمر إداريًّا.

المصرى اليوم

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