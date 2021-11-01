ميسي يرفض الإعتزال بعد مونديال 2022

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قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إن بلاده لا يزال ينقصها بعض العوامل لتصبح مرشحة للتتويج بلقب كأس العالم 2022، لكنها تسير على الطريق الصحيح، نافيًا تفكيره في الاعتزال بعد المونديال.

وصرح ميسي في مقابلة مع صحيفة سبورت «لسنا مرشحين للقب المونديال لأن هناك منتخبات أفضل، لكننا نسير على الطريق الصحيح.

وأضاف، لأجواء والانسجام أصبح أفضل، سنخوض المونديال بعد تتويجنا بكوبا أمريكا بعد سنوات طويلة من البحث عن اللقب، هذا يساعدنا كثيرًا على مواصلة التطور«.

وعن إمكانية اعتزاله عقب المونديال حيث سيصبح عمره 35 عامًا، قال ميسي «لا، الحقيقة لا أفكر فيه. أنا أعيش اليوم بيومه والعام بعامه، بعد ما حدث لي في برشلونة. لا أعلم ماذا سيحدث في المونديال. لا أفكر في الأمر، كل شيء سيحدث في وقته.

وحول ترشحه لنيل الكرة الذهبية للمرة السابعة في مشواره، علق «لأكون صريحًا معك، لا أفكر في الأمر، أكبر جائزة لي كانت اللقب الذي حققته مع المنتخب، بعدما كافحت وصارعت طويلًا من أجل هذا الإنجاز.

وأتم «سيكون من الرائع الفوز بالكرة الذهبية، السابعة ستكون ضربًا من الجنون، لكن إذا لم أحصل عليها فلن يحدث أي شيء. أنجزت بالفعل أحد أكبر أهدافي. سعيد للغاية بما حققته مع الأرجنتين، والآن ليحدث ما يحدث.