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السيطرة على حريق داخل مدرسة الأرمان في الهرم

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السيطرة على حريق داخل مدرسة الأرمان في الهرم السيطرة على حريق داخل مدرسة الأرمان في الهرم

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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، الاثنين، من السيطرة على حريق شب في غرفة حارس مدرسة الأورمان الابتدائية دون وقوع خسائر في الأرواح.

كانت غرف الحماية المدنية، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مدرسة الأورمان بشارع خاتم المرسلين في العمرانية.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم وضع كردون أمني على الحريق لمنع انقاله إلى العقارات المجاورة، تم محاصرة الاشتعال والسيطرة عليها.

ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا داخل غرفة حارس المدرسة وراء الأشتعال، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

المصرى اليوم

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