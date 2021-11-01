بعد تنازلها عن البلاغ.. إخلاء سبيل 3 متهمين بواقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى

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قررت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل 3 من المتهمين بـ التحرش اللفظي بإشارات بذيئة بابنة الفنانة نشوى مصطفى، أثناء قيادتها رفقة زوجها واثنين من أصدقائها سيارة ملاكي على طريق كوبري المنصورية- الهرم، بكفالة مالية.

ويأتي ذلك، عقب تنازل المجني عليها عن المحضر والتصالح مع المتهمين بعد اعتذارهم عن ما بدر منهم.

أنكر المتهمون الـ 3، وهم: «حمدي. ج»، و«عبدالله.إ»، و«محمد. ط»، ما نٌسب إليهم من اتهامات، وقالوا إنهم كانوا يقودون سيارة لوري نقل وحال سيرهم على الطريق حدثت بينهم وبين ابنة نشوى مصطفى مشادة كلامية بسبب أولوية المرور، وحين شاهدوا الأخيرة تصور سيارتهم بهاتفها المحمول أشار لها أحدهم بإشارة بذيبة بإصبعه.

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

كانت الفنانة نشوى مصطفى أعلنت عن تعرض ابنتها للتحرش من سيارة نقل أثناء استقلال ابنتها سيارتها على الطريق، مشيرًة إلى قيام مستقلي السيارة بعمل إشارات غير لائقة لها، وتضييق سائق السيارة عليها، مما أصابها بالفزع، وكادت أن تنقلب بالسيارة.

وقالت: «النهارده بنتي اتعرضت للتحرش من العربية دي وفضل يزنق عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية»، مضيفة: «وكلمتني وهي مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ما هو في الصورة كده (نشرت الصورة)، الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».