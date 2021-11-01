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«الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم بالقليوبية

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«الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم بالقليوبية «الأمن العام» يشن حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم بالقليوبية

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 قطعة سلاح نارى وأبيض بحوزة متهم، وضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 10 متهم لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 4176 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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