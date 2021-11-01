تقوية الجهاز المناعي للأطفال ندوة بقصر ثقافة المنيا

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان «تقوية الجهاز المناعى للأطفال» حاضرتها د. منى عبدالله أستشارى العنايه والتخدير بمستشفى التأمين الصحى، كما أشارت إلى أن تقويه الجهاز المناعى يتطلب عده خطوات أهمها التغذية السليمة التي تتمثل في الهرم الغذائى، مع الإبقاء على ترطيب الجسم عن طريق شرب المياه مع مراعاه الأخذ بقسط كاف من النوم وكذلك ممارسه الرياضه، والبعد عن التوتر والإجهاد.

وشددت على مراعاة الإجراءات الإحترازيه للوقايه من فيرس كورونا ومراعاه التباعد الإجتماعى والنظافه العامه، وذلك مع طلاب وطالبات مدرستى الفاروق عمر الإعداديه بنين و25 يناير الإعدادية بنات، كما قدم نادى العلوم بالقصر نموذج للإطلاع على بانوراما حرب اكتوبر نفذته سهام صلاح وذلك مع طالبات مدرسة ٢٥ يناير الإبتدائية.

كما عقد نادى أدب بيت ثقافة سمالوط أمسية أدبية لمناقشة أعمال إبداعية وتطبيقات للتنمية البشرية نماذج وأفكار بمركز شباب سمالوط، بحضور نخبة من الأدباء والمبدعين، منهم جمال ابو سمرة رئيس النادى، عشم الشيمى، صافي الجازوي، مصطفي الدبيكى، جلال خلف وبعض من الشباب المبدعين، فيما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «الندوه الإستراتيجيه لحرب أكتوبر»، ناقشه محسن عبدالكريم، تناول الكتاب المحور الاجتماعى عن حرب أكتوبر وآثاره النفسيه قبل وبعد الحرب ودورها في إعاده هندسة الانسان المصرى اجتماعيا، كما ناقش دور المرأة قبل وبعد الحرب، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب بعنوان «أنبياء الله» لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي .