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وجه النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لتأمين جميع الجراجات الخاصة بالسيارات على مستوى جميع المحافظات لمنع تكرار حوادث الحريق الخطيرة مع تركيب كاميرات مراقبة بجميع الجراجات مؤكداً ضرورة الكشف عن اسباب الحريق الذي التهم 4 أتوبيسات داخل جراج خاص لإحدى المدارس بمنطقة رمسيس.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص لإحدى المدارس بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين أن النيران التهمت 4 أتوبيسات خاصة بإحدى المدارس لنقل الطلبة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.