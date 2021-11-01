أخبار عاجلة

«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها -
عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس» -
«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج -
كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل -
إلهام شاهين لـ«الإعلاميين»: «متنقلوش عننا الوحش حتي لو شفتوه» -
الجيزة: إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة ٢١ فدانًا بمنشأة القناطر -
وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة العلمين الجديدة (فيديو) -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 710 أقراص ترامادول -
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب طائرة «درون» مفككة -
موسيماني يطلب تقرير طبي عن المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد احتراق 4 أتوبيسات بجراج رمسيس.. طلب احاطة لتأمين جراجات

Print
بعد احتراق 4 أتوبيسات بجراج رمسيس.. طلب احاطة لتأمين جراجات مصر بعد احتراق 4 أتوبيسات بجراج رمسيس.. طلب احاطة لتأمين جراجات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية باتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لتأمين جميع الجراجات الخاصة بالسيارات على مستوى جميع المحافظات لمنع تكرار الحريق الخطيرة مع تركيب كاميرات مراقبة بجميع الجراجات مؤكداً ضرورة الكشف عن اسباب الحريق الذي التهم 4 أتوبيسات داخل جراج خاص لإحدى المدارس بمنطقة رمسيس.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل جراج خاص لإحدى المدارس بمنطقة رمسيس، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وبالفحص تبين أن النيران التهمت 4 أتوبيسات خاصة بإحدى المدارس لنقل الطلبة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

مصرع شخص صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائري بشبرا الخيمة

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر فى الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس "بيت العائلة المصرية"..صور

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر

وزير النقل: السيسي دعا شركائنا العالميين لنقل مصانعهم إلى مصر