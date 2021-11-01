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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية

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ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية ضبط 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في القليوبية

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تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة عبارة عن حشيش وهيروين وبانجو وحيازة أسلحة نارية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخصوص وقليوب وطوخ وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار و210 جرام من الهيروين والحشيش و170 قرص مخدر وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحمايتهم تجارتهم وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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