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7 سنوات مشدد لــ 3 عاطلين سرقوا شاب بالإكراه

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7 سنوات مشدد لــ 3 عاطلين سرقوا شاب بالإكراه 7 سنوات مشدد لــ 3 عاطلين سرقوا شاب بالإكراه

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامهم بسرقة شاب بالإكراه وتهديده بسلاح أبيض للإستيلاء على الدراجة النارية الخاصة به.

كانت قوات أمن الجيزة قد ألقت القبض على المتهمين بعدما دلت التحريات أنهم وراء إرتكاب واقعة سرقة بالإكراه مبلغ بها بدائرة قسم البدرشين. حيث أبلغ المجني عليه -25 سنة- بتعرضه لواقعة سرقة منتصف العام قبل الماضي أثناء عودته لمنزلة بالمنطقة في ساعة متاخرة من الليل، وقال في بلاغه أنه فوجئ بالمتهمين يخرجوا إليه من وسط الزراعات حال مروره بمنطقة خالية من المارة وقام أحدهم بإشهار مطواه في وجهه وهدده بالنزول من الدراجة النارية التي كان يستقلها, وعندما حاول الحديث معهم دفعه أحدهم من فوق الدراجة وططرحه أرضاً حتي تمكنوا من الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته ومبلغ مالي وهاتف محمول وفروا هاربين.

أحالتهم النيابة للمحاكمة بعد القبض عليهم بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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