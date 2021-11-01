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حفلات تخرج طلاب الجامعات والمدارس على مسرح «الصوت والضوء»

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حفلات تخرج طلاب الجامعات والمدارس على مسرح «الصوت والضوء» حفلات تخرج طلاب الجامعات والمدارس على مسرح «الصوت والضوء»

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على أعظم خلفية في العالم الأهرامات الثلاثة وأبوالهول، حيث مسرح الصوت والضوء، أقيمت عدة حفلات للتخرج لكلية الفنون الجميلة وجامعة اسلسكا ، والذي يعتبر تقليد تحرص عليه عدة جامعات كل عام على مسرح الصوت والضوء.

وقال محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إن عدد من المدارس والجامعات تحرص كل عام على إقامة حفلات تخرجهم، وذلك لإضافة مزيد من الجمال والعظمة على تلك الحفلات.

وأبدى الجميع إعجابهم الشديد بمسرح الصوت والضوء المقام في أحضان الحضارة الفرعونية الساحرة الأهرامات الثلاثة وأبوالهول وحرصهم في إقامة حفلات تخرج ابنائهم الطلاب على مسرح عظيم وله قيمة تاريخية.

جدير بالذكر أنه خلال الآونة الأخيرة، قامت الشركة بإقامة حفلات تخرج لعدد من المدارس والجامعات.

المصرى اليوم

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