رئيس «دفاع النواب» يدافع عن نزول سن ترخيص المركبات إلى 16 عام : الدول المجاورة تمنح رخصة لهم

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قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة تعديل قانونى المرور والطفل للسماح برخصة قيادة لمن هم في سن 16 سنة، إن كل الدول المجاورة تمنح من هم في سن 16 سنة رخصة قيادة خاصة.

وأضاف «العضوى» أن التطوع في القوات المسلحة يكون للطلاب وهم في الإعدادية بما يعني عند 15 سنة.

وتابع أن من يقودون السيارات عند 16 سنة موجودون فعليا في الشارع، والتعديل ما هو إلا لتقنين وضع قائم بالفعل.

و أوضح تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، أن هناك حاجه إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996. وذلك لتحقيق الأهداف الآتية

إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق. توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات. النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة. 04 تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات