تسبب في موت شخصين.. ضبط مرتكب واقعة إطلاق نار بالمنوفية

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تمكنت مباحث المنوفية من ضبط مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية بالمنوفية ومقتل شخصين وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وتبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله له معلومات جنائية، لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة وقيام نجله المذكور بإحضار بندقية آلية، وإطلاقه أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب، مما أدى لوفاة شخصين زوجة شقيق المتهم وكريمتهان، إثر إصابتهما بأعيرة نارية، وتصادف تواجدهما بشرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثالث أثناء إطلاق الأعيرة النارية.

تم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن ضبط المتهم حال قيادته دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 2 بندقية آلية وطبنجة وكمية من مخدر الهيروين.

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.