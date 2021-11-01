«بسبب الخلاف على الميراث».. حبس شاب أشعل النيران في شقيقته في الدقهلية

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قررت نيابة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، اليوم، حبس شاب أشعل النيران في شقيقته بسبب خلافهما على الميراث، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة الكردي بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية كفر الكردي دائرة القسم ووجود مصابين.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين إصابة وداد زكريا محرز محمد عوف، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى ميت سلسيل وتم وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

كما تبين ان الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف وبالمعاينة والمنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 متر تقريبا وأن الحريق نشب بشقة بالدور الثالث مكون من غرفتين نوم وصالة وحمام ومطبخ وتمت السيطرة على الحريق واخماده بمعرفة الحماية المدنية كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

وبسؤال المصابة قررت قيام شقيقها المدعو محمد زكريا محرز محمد عوف، 42 عاما حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكي كان بحوزته ثم إشعال النار بها باستخدام قداحة «ولاعة» وذلك لوجود خلافات بينهم بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة وعلل فعلته بوجود خلاف كبيرة بينه وبين شقيقته على الميراث وتقسيم المنزل وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمة

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .