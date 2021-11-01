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تنظيم قافلة طبية بقرية عرب المحضر بمطوبس لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي

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تنظيم قافلة طبية بقرية عرب المحضر بمطوبس لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي تنظيم قافلة طبية بقرية عرب المحضر بمطوبس لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية عرب المحضر بمطوبس، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في بيان لها، الاثنين، أن القافلة ضمت 10 عيادات لـ8 تخصصات من تخصصات «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1539 متردد وخضوع 59 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ178 مريض وأشعة لـ53 مريض وعمل تقارير طبية لـ14 مرضى وتحويل 55 مريض لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة المستجد حضرها 1024 زائر.

وشملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة، حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «معًا نطمئن».

المصرى اليوم

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