برلماني يوضح سر النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات إلى 16 عام

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أكد النائب احمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن فلسفـة مشروعى قانونيين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 سنة 1973 وقانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والاقتراحين بقانونين المعروضين تستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وتحقيقاً لتناسق الأحكام التشريعية.

وذكر التقرير البرلمانى الذي أعدته اللجنة البرلمانية أن هناك حاجه إلى إجراء تعديل لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أولها ايجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

ولفت التقرير إلى أن التعديل بالقانون يقتضي النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، إلى جانب تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة يستهدف تعديل نص المادة ( 51 مكرراً ) بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الثانية التي تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة بهدف تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية متعددة الأطراف التي أبرمتها مصر، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .

وذكر التقرير أن الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبوهميلة تضمن استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وايجاد شركة – أو أكثر – عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات .

وأضاف التقرير إلى ان الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي تضمن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( ٧٢ مكرراً ) .