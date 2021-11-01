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«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات «المرور».. و«العوضى»: التعديل لا علاقة له بالتوك توك

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«النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات «المرور».. و«العوضى»: التعديل لا علاقة له بالتوك توك «النواب» يوافق مبدئيا على تعديلات «المرور».. و«العوضى»: التعديل لا علاقة له بالتوك توك

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وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على، تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ سنة ١٩٧٣ وقانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، للسماح لمن هم في سن 16 سنة بقيادة المركبات الآلية.

و قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال الجلسة إن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو التوك توك، وانما بمنح رخصة لقيادة الدراجات النارية الخفيفة «موتوسيكل وسكوتر» .

جاء رد «العوضى» تعليقا على اعتراض النائب عاطف المغاوري ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من أن يتحول الجميع إلى التوك توك بدلا من البحث عن العمل في المصانع.

ولفت المغاوري، إلى أن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال، واستسهال الطريق في العمل على التوك توك، متهما الجهات المسئولية في الفشل بمواجهة التوك توك في كل محافظات ، وانتقد ما وصفه بت «المغالاة» في التراخيص للحصول على رخصة القيادة الخاصة.

وأعلن المغاوري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقال: «الإهمال الذي تم من قبل الجهات التنفيذية في التعامل مع أزمة التوك توك يمثل نموذج يجعلنا نرفض هذا التعديل بخفض سن رخصة الدراجات النارية» .

وأضاف أن فشلت في حل أزمة التوك توك وهناك تناقض في التعامل من قبل الجهات التنفيذية حيث يرخص له في بعض الأماكن ويرفض في أماكن أخرى، مؤكدا أن الفشل في مواجهة هذه الأزمة يوجب باستقالة الحكومة.

من جهته أوضح ممثل الحكومة في جلسة البرلمان، أن تعديلات قانون المرور لا يسري على التوك توك، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة ولا يوجد ما يسمى ترخيص في وحدات المرور.

وأكد ممثل الحكومة، أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطاع الغيار من الخارج.

المصرى اليوم

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