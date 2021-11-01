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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» لتعاطى شخصين مواد مخدرة داخل مركبة «توك توك،وضبط مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام شخصان يستقلان مركبة «توك توك» أثناء تعاطيهما المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة»

وأضافت: «بالفحص تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (سائقى «توك توك»- مقيمان بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة «التوك توك» المشار إليها، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش».

وتابعت: «بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وحيازتهما لمخدر الحشيش المضبوط بحوزتهما بقصد التعاطى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»