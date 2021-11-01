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سقوط تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة

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سقوط تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة سقوط تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة كابلات التليفونات الأرضية بأسلوب السحب والحفر.

ورصدت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية، حال قيامهم بوضع مجموعة من الأقماع البلاستيكية وإجراء بعض أعمال الحفر بأحد الشوارع، وقيامهم بسحب كابل تليفونات أرضي باستخدام موتور سحب مثبت على سيارة نقل.

وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بمحل الضبط، إدعوا بأنهم تابعين لإحدى شركات الاتصالات ومسند لهم أعمال تغيير الكابلات، وتقدم أحدهم بكارنيه بإسمه منسوب صدوره لذات الجهة، وآخر منسوب صدوره لإحدى الجهات النقابية، وبفحصهما تبين إنهما مزورين.

وعثر بحوزتهم على سيارة وكابل تليفونات أرضى بطول حوالى 100 متر و6 أقماع بلاستيكية وموتور سحب والأدوات المستخدمة في الحفر وهاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة الكابل المضبوط بحوزتهم بأسلوب السحب والحفر باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم بقصد التصرف فيه بالبيع لدى عميلهم سىء النية.

وأقروا بأن السيارة خاصة بأحدهم، وحيازتهم للأقماع البلاستيكية بقصد إيهام المارة بأنهم عمال للحيلولة دون ضبطهم، كما أقر أحدهم بحيازته للكارنيهات المزورة بقصد إنتحال صفة مهندس بالجهة، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أنها خاصة بسيارة أخرى منتهية التراخيص، كما تبين أن السيارة المضبوطة مقيدة بإسم إحدى السيدات.

باستدعاء مدير الأعطال بالشركة، تعرف على المضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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