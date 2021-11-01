أخبار عاجلة

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى" -
النقل تحدد موعد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار العقود الإلكترونية من تأجير -
في ذكرى البيعة.. أمير الرياض: سبعة أعوام من الإنجازات والتنمية الشاملة -
تحديد موعد تطبيق المرحلة الثالثة من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات الفئة "ب" -
في ذكرى البيعة.. النائب العام: وطن عظيم قاده رجال أكفاء وبنوه بحكمة ورؤية ثاقبة -
طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة -
مقترح برلماني للاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على التنقيب العشوائي -
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعديات -
«ألسن عين شمس» تنظم ندوة حول أهمية التسويق الشبكي في نجاح قطاعات الأعمال -
للعام الـ6.. اختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تقييم «برينستون 2022» لدليل الكليات الخضراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الرعاية الصحية»: نجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبي

Print
«الرعاية الصحية»: نجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبي «الرعاية الصحية»: نجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول قسطرة طرفية لمريض يعاني من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذي، داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أنه تم إجراء عملية تسليك بالشرايين الطرفية لمريض، كان يعاني من انسداد كامل بالشرايين الطرفية للشريان الفخذي وقصور شديد بالدروة الدموية للساق، وأنه تم إجراء العملية اللازمة لعلاجه «دون جراحة» عن طريق القسطرة التداخلية، وذلك على يد أمهر الأطباء الإستشاريين والأخصائيين في معالجة أمراض الأوعية الدموية بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أنه ضم الفريق الطبي المعالج للمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي، د. محمد اليماني، رئيس قسم جراحات الأوعية الدموية بالمجمع، د. عادل فؤاد، أخصائي جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الفريق المعاون لهم من فنيي الأشعة والتمريض بالمجمع «أ. أحمد المرغني، أ. هبة السيد، أ. أحمد صالح، أ. صباح محمد».

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على توفير الخدمات الطبية والعلاجية وفق أحدث التقنيات العلاجية العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، والتي تعد أكثر أمانًا على حياة المرضى وتسهم في سرعة استقرار حالتهم الصحية وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، وكذلك مواصلة استحداث الخدمات الطبية لتلبية جميع احتياجات المرضى وتحقيق أعلى نسب من رضاء المتعاملين عن الخدمات الصحية المقدمة.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عظيم، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، التي توفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى وفق ممارسات الصحة العالمية بمحافظة الإسماعيلية ومدن القناة، لافتًا إلى أن المجمع استحدث الكثير من الخدمات الطبية والتي تجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، منها عمليات معالجة أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية عن طريق القسطرة، وجراحات الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات الطبية المستحدثة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل