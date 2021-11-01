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بـ 90 يوماً.. إزالة أكثر من 600 ألف متر مربع من مخلفات البناء بالحدود الشمالية

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بـ 90 يوماً.. إزالة أكثر من 600 ألف متر مربع من مخلفات البناء بالحدود الشمالية بـ 90 يوماً.. إزالة أكثر من 600 ألف متر مربع من مخلفات البناء بالحدود الشمالية
تأتي ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري

بـ 90 يوماً.. إزالة أكثر من 600 ألف متر مربع من مخلفات البناء بالحدود الشمالية

أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الـ 90 يوماً الماضية 551350 متراً مربعاً من مخلفات البناء والهدم و129065 متراً مربعاً من الكتابات المشوّهة ضمن حملة "صوّر وأرسل" لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع مستوى القاع البلدي.

كما قامت خلال الفترة بمعالجة 32642 حاوية نظافة وإزالة 1032 سيارة تالفة مهملة، وإصلاح 92971 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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