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«اللي هيموت في الميتا فيرس ممكن يموت في الواقع».. خبير يحذر من الواقع الافتراضي

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«اللي هيموت في الميتا فيرس ممكن يموت في الواقع».. خبير يحذر من الواقع الافتراضي «اللي هيموت في الميتا فيرس ممكن يموت في الواقع».. خبير يحذر من الواقع الافتراضي

كشف محمد سعيد، استشاري النظم والمعلومات، خطورة استخدام تقنية ميتا فيرس أو الواقع الافتراضي التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية التابعة لمؤسسة ميتا الجديدة.

قال «سعيد» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، الاثنين، إن تقنية الواقع الافتراضي لها مزايا عديدة يمكن إضافتها في مجال العمل، فإذا نظرنا إلى فيس بوك سنجد أنه على مدار 15 سنة استطاع السيطرة على حياة أكثر من مليار شخص حول العالم، فكيف يكون الحال إذا تحدثنا عن العالم الافتراضي الذي لا يعتمد على مجرد كتابة نصوص وتبادل صور.

أضاف: «مارك زوكربيرج رصد ميزانية بقيمة 100 مليار دولار لإنشاء هذا التطبيق واستحوذ بالفعل على العديد من الشركات المتخصصة في مثل هذه التقنيات»، موضحًا طريقة استخدام التطبيق: «المستخدم يخلق لنفسه الشخصية التي تمثله كما يخلق لنفسه المكان الخاص به ويبدأ أصدقائه في العيش معه داخل هذا المكان، متجاوزًا حدود الزمان والمكان.

وأكد أم التطبيق له جوانب سلبية عديدة ويجب وضع إجراءات للحماية منه بمجرد ظهوره على أرض الواقع، مضيفًا «مارك زوكربيرج نفسه حذرنا وقال اللي هيموت في الميتا فيرس ممكن يموت في الواقع».

وأشار إلى أن جملة «زوكربيرج» هي جملة تسويقية تشير إلى مدى الاستغراق المحتمل للمستخدمين في الواقع الافتراضي.

المصرى اليوم

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