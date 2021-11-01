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سقوط «طباخ» بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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سقوط «طباخ» بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة سقوط «طباخ» بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط «طباخ» بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر مــوقع التـواصل الإجتماعى «فيـس بـوك» وإستغلالها في النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هويته وتبين أنه طباخ مقيم بمحافظة الفيوم له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بقصر النيل، وبحوزته جواز سفر بإسم أحد الأشخاص واتف محمول.

وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين من خلال الصفحة، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم.

وبفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزته والمُستخدم في وقائع النصب تبين إحتوائه على صور ضوئية لجوازات سفر وشهادات خبرة بأسماء أشخاص مختلفين وأسماء بعض الصفحات التي يقوم من خلالها بإستدراج ضحاياه، كما أقر بإستيلائه على جواز السفر المضبوط بحوزته من أحد المجنى عليهم بقصد إنتحال صفه الأخير خشية ضبطه في حكم صادر ضده.

كما أمكن التوصل إلى إثنين من المجنى عليهما، وبإستدعائهما أقروا بقيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهما بزعم توفير فرص عمل لهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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