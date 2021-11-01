انتحلوا صفة ضباط شرطة ..ضبط تشكيل عصابى تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة ثان المنتزه في الإسكندرية من 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الإسكندرية، بتوجههم لمسكن أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول» والكائن بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة وإصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولى ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالى .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 10 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتم ضبطهم عدا المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فـى النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالإستيلاء على المبلغ المالى والسفر لدولته عقب إعطائهم جزء من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة وسيارة ميكروباص و2 سيارة ملاكى المستخدمين في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.