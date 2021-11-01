خان الأمانة.. ضبط أمين خزينة بشركة استولي على أموال عملائها

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أمين خزينة بإحدى الشركات، لقيامه باستغلال منصبه وتحصيل مبالغ مالية من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قيام أمين خزينة بفرع إحدى الشركات باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل المبالغ المالية من عملاء الشركة، وقام بتحصيل مبلغ مالى من أحد عملاء الشركة لتحويله إلكترونياً لصالح إحدى الشركات، وقام بالاستيلاء على المبلغ المالى لنفسه دون وجه حق وعدم إيداعه بخزينة الشركة جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.