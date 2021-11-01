أخبار عاجلة

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى" -
النقل تحدد موعد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار العقود الإلكترونية من تأجير -
في ذكرى البيعة.. أمير الرياض: سبعة أعوام من الإنجازات والتنمية الشاملة -
تحديد موعد تطبيق المرحلة الثالثة من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات الفئة "ب" -
في ذكرى البيعة.. النائب العام: وطن عظيم قاده رجال أكفاء وبنوه بحكمة ورؤية ثاقبة -
طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة -
مقترح برلماني للاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على التنقيب العشوائي -
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعديات -
«ألسن عين شمس» تنظم ندوة حول أهمية التسويق الشبكي في نجاح قطاعات الأعمال -
للعام الـ6.. اختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تقييم «برينستون 2022» لدليل الكليات الخضراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

خان الأمانة.. ضبط أمين خزينة بشركة استولي على أموال عملائها

Print
خان الأمانة.. ضبط أمين خزينة بشركة استولي على أموال عملائها خان الأمانة.. ضبط أمين خزينة بشركة استولي على أموال عملائها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أمين خزينة بإحدى الشركات، لقيامه باستغلال منصبه وتحصيل مبالغ مالية من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قيام أمين خزينة بفرع إحدى الشركات باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل المبالغ المالية من عملاء الشركة، وقام بتحصيل مبلغ مالى من أحد عملاء الشركة لتحويله إلكترونياً لصالح إحدى الشركات، وقام بالاستيلاء على المبلغ المالى لنفسه دون وجه حق وعدم إيداعه بخزينة الشركة جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل