انتحل صفة «محصل كهربائي».. سقوط حرامي المساكن بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط متهم لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

تلقي ضباط قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، باكتشافها سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول وجهاز تابلت من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بانتحال صفة محصل كهرباء من خلال قيامه بالمرور على الوحدات السكنية لإيهام قاطنيها بقراءة عدادات الكهرباء، وفى حال تأكده من خلو الوحدة السكنية من قاطنيها يقوم بكسر باب الشقة باستخدام مفك معدنى والاستيلاء على ما بداخلها من محتويات.

وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب انتحال الصفة، كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط هاتفين مستولى عليهما بمسكنه.

كما أمكن ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية، بالأميرية بالقاهرة، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.