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قيمتها مليون و700 ألف جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة شخصين بالمنوفية

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قيمتها مليون و700 ألف جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة شخصين بالمنوفية قيمتها مليون و700 ألف جنيه.. ضبط 240 طربة حشيش بحوزة شخصين بالمنوفية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط 240 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالمنوفية.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية نشاط عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات ببركة السبع بالمنوفية، وضبط بحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و700 الف جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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