ضبط تشكيل عصابى تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية في المنيا

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائهم بمحافظتى (المنيا- أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديريتى أمن (المنيا- أسيوط) وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة المنيا، وضبط بداخل السيارة المشار إليها (14 طبنجة- 28 خزينة حديدية فارغة- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنهما يستخدمان السيارتين محل الضبط في نشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الثالث نظير أجر مادى متفق عليه فيما بينهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.