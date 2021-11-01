الحكمة تعقد اتفاقية ترخيص حصرية مع Almirall لتسويق دواء FinjuveTM في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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تعلن "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة")، وهي مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم أنها عقدت اتفاقية ترخيص حصرية مع شركة Almirall S.A. العالمية للأدوية الحيوية، وذلك بهدف التسويق التجاري لدواء FinjuveTM في أسواق محددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

FinjuveTM هو بخاخ لدواء فيناسترايد الموافق عليه في إيطاليا وألمانيا ولوكسمبورغ والبرتغال لعلاج الصلع الوراثي.

ووفقاً لشروط اتفاقية الترخيص، ستكون الحكمة مسؤولة عن التسجيل والتسويق التجاري للمنتج في أسواق معينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين ستكون شركة Almirall مسؤولة عن تزويد المنتج.

وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الحكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة Almirall لتزويد الأشخاص الذين يعانون من الصلع الوراثي في المنطقة بدواء FinjuveTM، مما يسهم في توسيع خيارات العلاجات المتاحة لهذه الحالة. ومن شأن هذا التعاون أن يعزز توسعنا في أدوية الأمراض الجلدية الذي يعد مجالاً علاجياً هاماً بالنسبة لنا، كما يسهم في إضافة منتج مميز إلى محفظتنا المتنوعة. نتطلع إلى العمل مع شركة Almirall.

نبذة عن FinjuveTM

يعد بخاخ FinjuveTM الصيغة المستحدثة من دواء فيناسترايد المعتمد لعلاج الصلع الوراثي عند الرجال البالغين. أثبت بخاخFinjuveTM فعالية مماثلة لأقراص فيناسترايد 1 ملغ المتناولة عن طريق الفم, مع أعراض جانبية محتملة و تأثير علاجي موضعي وبالتالي امتصاص وتعرض أقل في أنحاء الجسم.

وأظهر بخاخ FinjuveTM اختلافات سريرية هامة مقارنة بالعلاجات الوهمية مع زيادة بواقع ثلاثة أضعاف في عدد الشعيرات من قبل العلاج خلال فترة 24 أسبوعًا فقط بعد الاستعمال. وتم تطوير بخاخ Finjuve لاختراق بصيلات شعر فروة الرأس باستخدام مركب شبه اصطناعي قابل للذوبان في الماء. كما يوضع بخاخ Finjuve على فروة الرأس باستخدام قمع يمنع انتشاره خارج المنطقة المستهدفة وبالتالي التقليل من الأعراض الجانية.