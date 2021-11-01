ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتفى محمول) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.