لمكافحة جرائم الغش التجارى.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومستلزمات انتاج غير صالحة بالاسكندرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 990 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) بحوزة (المدير المسؤول عن محل لبيع المواد الغذائية والعطارة كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وفى ذات السياق أمكن ضبط 2 طن مخلفات وهوالك البسكويت «مستلزمات إنتاج» داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى مُعدة للبيع مع المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع البسكويت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية وذلك لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدماً مخلفات وهوالك البسكويت غير الصالحة للإستهلاك الآدمى في عملية التصنيع، بقصد طرح منتجاته غير المطابقة للمواصفات للبيع بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.