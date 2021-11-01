أخبار عاجلة

الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف تواجه تهمة "الخيانة العظمى" -
النقل تحدد موعد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار العقود الإلكترونية من تأجير -
في ذكرى البيعة.. أمير الرياض: سبعة أعوام من الإنجازات والتنمية الشاملة -
تحديد موعد تطبيق المرحلة الثالثة من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات الفئة "ب" -
في ذكرى البيعة.. النائب العام: وطن عظيم قاده رجال أكفاء وبنوه بحكمة ورؤية ثاقبة -
طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة -
مقترح برلماني للاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على التنقيب العشوائي -
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعديات -
«ألسن عين شمس» تنظم ندوة حول أهمية التسويق الشبكي في نجاح قطاعات الأعمال -
للعام الـ6.. اختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تقييم «برينستون 2022» لدليل الكليات الخضراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لمكافحة جرائم الغش التجارى.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومستلزمات انتاج غير صالحة بالاسكندرية

Print
لمكافحة جرائم الغش التجارى.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومستلزمات انتاج غير صالحة بالاسكندرية لمكافحة جرائم الغش التجارى.. ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومستلزمات انتاج غير صالحة بالاسكندرية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 990 كيلو جرام من المواد الغذائية لأنواع مختلفة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) بحوزة (المدير المسؤول عن محل لبيع المواد الغذائية والعطارة كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وذلك لمزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار في السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى.

وفى ذات السياق أمكن ضبط 2 طن مخلفات وهوالك البسكويت «مستلزمات إنتاج» داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى مُعدة للبيع مع المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع البسكويت كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية وذلك لقيامه بتصنيع البسكويت غير المطابق للمواصفات القياسية، مستخدماً مخلفات وهوالك البسكويت غير الصالحة للإستهلاك الآدمى في عملية التصنيع، بقصد طرح منتجاته غير المطابقة للمواصفات للبيع بالأسواق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

«مفيش تقدم والحالة حرجة».. ابنة سهير البابلي تكشف تطورات جديدة لصحة والدتها

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

عبدالله سامي رئيسًا مشاركًا لأكاديمية الشباب المصرية للعلوم «إياس»

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

«القوى العاملة» تنظم ندوة عن دور التدريب المهني في توفير فرص العمل بسوهاج

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل

كل ما تريد معرفته عن «الكارت الموحد الذكي» لوسائل النقل