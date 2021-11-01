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آليات الجيش الإسرائيلي تتوغل شرق خان يونس بقطاع غزة

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آليات الجيش الإسرائيلي تتوغل شرق خان يونس بقطاع غزة آليات الجيش الإسرائيلي تتوغل شرق خان يونس بقطاع غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم الاثنين، شرق محافظة خان يونس، بجنوب قطاع غزة، وقامت بعمليات تمشيط تحت غطاء من طائرات استطلاع.

وقالت الوكالة: «إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شرق بلدة خزاعة بشرق المحافظة، ونفذت عمليات تمشيط وتجريف أراض تحت غطاء من طائرات الاستطلاع، وتخلل ذلك إطلاق نار متقطع، أجبر المزارعين على ترك أراضيهم القريبة من المكان، خشية على حياتهم».

وتقع في الجزء الجنوبي من قطاع غزة المحاصر وتبعد عن القدي المحتلة مسافة 100 كم إلى الجنوب الغربي؛ إذ يحدها من الجنوب مدينة رفح ومن الشمال مدينة دير البلح، ومن الشرق الأراضي المحتلة.

يذكر أن آليات الجيش الإسرائيلي، تتوغل بين الحين والأخر داخل أراضي المواطنين الفلسطينيين القريبة من السياج الفاصل شرق وشمال قطاع غزة المحاصر، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لفلاحتها، وزراعتها، والاستفادة منها.

المصرى اليوم

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