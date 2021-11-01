الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس.. موظف يستولي علي عهدته بالاسكندرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بإستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل الإيرادات بالحى، وإختلاس قيمة المبالغ المالية لبعض قسائم السداد الخاصة ببعض المخالفات «عهدته» والإستيلاء عليها لحسابه الشخصى، والتلاعب في بعض قسائم السداد «عهدته» بإثباتها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية المسددة بها والإستيلاء على الفارق لحسابه الشخصى، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.