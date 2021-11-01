مصرع سائق وإصابة تباع في حادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا

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لقي سائق مصرعه، فيما أصيب تباع في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد بمركز المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم «4581 ره ب» نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا. نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في مصرع على نجاح على، 48 سنة، سائق ومقيم البدرشين بمحافظة الجيزة، وإصابة هيثم حامد عبدالمحسن، 39 سنة، تباع، ومقيم المنوفية.

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على جثة السائق بمشرحة المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة .