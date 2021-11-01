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بعد تسمم سائحين بالغردقة.. «البيطريين»: إسناد الرقابة على الأغذية بالمنشآت لغير المختصين خطر

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بعد تسمم سائحين بالغردقة.. «البيطريين»: إسناد الرقابة على الأغذية بالمنشآت لغير المختصين خطر بعد تسمم سائحين بالغردقة.. «البيطريين»: إسناد الرقابة على الأغذية بالمنشآت لغير المختصين خطر

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أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عن متابعة لجنة سلامة الغذاء، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، حادث التسمم الجماعي الخاص بفوج سياحي من دولة إستونيا بأحد فنادق الغردقة، وبيان النيابة العامة بشأن هذا الحادث، والغلق الإداري للفندق لتشكيله خطورة على الصحة العامة، وتعريض النزلاء للخطر، وما استتبعه من حجز بعض المسؤولين بالفندق.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان صحفي لها، أن هذه الحوادث وغيرها تؤكد أهمية ودور الطبيب البيطري في أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت الغذائية، بما فيها المنشآت السياحية.

وأشارت إلى استمرارها في دق ناقوس الخطر أمام المسؤولين عن إسناد الأمر لغير أهله، خاصة مع تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أعمال الرقابة على المنشآت السياحية، وتزامن ذلك مع اسناد أعمال التفتيش على المنشآت الغذائية لغير المؤهلين والمتخصصين فيه وكذلك حرمان الأطباء البيطريين، من الالتحاق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والنقل، طبقا لقانون انشاء الهيئة رقم 1 الصادر في 2017، مما أدى إلى حرمان جموع الشعب المصرى، والضيوف الأجانب من الرقابة السليمة على الأغذية ذات الأصل الحيوانى، مما يشكل خطر داهم على الصحة ويعصف بسمعة الوطن السياحية، واقتصاد البلد وما تمثله السياحة من دخل قومى، وما يترتب على تلك الحوادث من قضايا تعويض.

وأضافت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنها لن تدخر جهدا في سبيل توضيح هذه الحقائق وعدم تنفيذ قوانين الدولة أمام المسؤولين وستظل تسعى لغذاء آمن للمواطنين طبقا لما نص عليه الدستور الخاص بالدولة المصرية.

المصرى اليوم

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