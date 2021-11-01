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ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب«التسلق»

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ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب«التسلق» ضبط متهم بالقاهرة لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب«التسلق»

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة من (إحد المواطنين،) بإكتشافه سرقة 2 هاتف محمول من داخل الشقة سكنه .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى حائز الهاتفان المستولى عليهما، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بأن الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة، كما إعترف بشرائهما من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة)، ولقد أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال سالف الذكر أيدها، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب «التسلق»، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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