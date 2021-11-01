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تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي نزالي داود والشيخ رحومة بتكلفة 63.8 مليون جنيه بسوهاج

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تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي نزالي داود والشيخ رحومة بتكلفة 63.8 مليون جنيه بسوهاج تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقريتي نزالي داود والشيخ رحومة بتكلفة 63.8 مليون جنيه بسوهاج

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قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، الاثنين، إنه جاري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقريتي نزالي داوود والشيخ رحومة بدائرة مركز طهطا، بإجمالي تكلفة تبلغ 63.8 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، في تصريح له، الاثنين، أن نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية نزالي داوود بلغت 77%، ويخدم 6 آلاف و630 مواطن، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 5620 متر مكعب / يوم، وشبكات إنحدار بطول 7 آلاف و540 متر، وخط طرد قطر 250 ملى بطول 950 متر، بتكلفة تبلغ 23.5 مليون جنيه، لافتًا إلى نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية الشيخ رحومة بلغت 79%، ويخدم 6 آلاف و275 مواطن، ويشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 11 ألف و101 متر مكعب / يوم، وشبكة إنحدار بطول 7 آلاف و555 متر، وخط طرد قطر 350 ملى متر بطول 4 آلاف و225 متر، بتكلفة تبلغ 40.3 مليون جنيه.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أن تلك المشروعات ستساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق رضا المواطنين.

المصرى اليوم

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