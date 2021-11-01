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انطلاق انتخابات غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات بعد غد الأربعاء

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انطلاق انتخابات غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات بعد غد الأربعاء انطلاق انتخابات غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات بعد غد الأربعاء

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وجهت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للحضور إلى مقر اتحاد الصناعات بعد غد الأربعاء الموافق ٣ نوفمبر لإجراء الانتخابات لاختيار 12 عضو يمثلون مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة المقبلة 2021-2025 ويتم انعقاد الجمعية العمومية وإجراءات الانتخابات طبقا لمواد القانون واللائحة التنفيذية .

ووفقا للقوائم النهائية المعلنة من اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات، فقد بلغ عدد المرشحين 12 مرشحا، وهم فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبدالسلام ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة وايهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية على انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.

المصرى اليوم

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