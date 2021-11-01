مطالبة برلمانية للمصريين بالخارج بالتجديد المبكر لجوازات السفر تجنبا لخطورة إلغاء الإقامة أو غرامات التأخير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت النائبة شيماء حلاوه، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، المصريين المقيمين خارج مصر بالبدء في إجراءات تجديد جواز السفر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الجواز بمدة كافية، نظرا للظروف الحالية والإجراءات الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك تجنبا للتأخير ولإعطاء فرصة للقنصليات لاتخاذ إجراءات التجديد نظرا للضغط الشديد الواقع عليها حاليا.

واكدت عضو مجلس النواب أن التجديد المبكر يجنبنا خطورة إلغاء الإقامات أو عقود العمل أو غرامات التأخير، لافتة إلى انها على إتصال دائم بمسؤولي وزارة الخارجية والذين يبذلون قصارى جهدهم لتقليص المدة اللازمة لإستخراج جوازات السفر بالخارج لتعود للمعدلات السابقة لانتشار جائحة كورونا.