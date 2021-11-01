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الجامعة المصرية اليابانية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأهلية في النشر الدولي

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الجامعة المصرية اليابانية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأهلية في النشر الدولي الجامعة المصرية اليابانية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأهلية في النشر الدولي

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فازت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأهلية، في النشر الدولي، حيث ساهمت بإجمالي تأثير مرتفع للنشر العلمي، في موقع web of science، خلال الأعوام الثلاثة السابقة في النشر الدولي.

وسلَّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة اليابانية، الجائزة خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، والتي تأتى في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورعاية الناشر الدولي «Clarivate»، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة، مساء أمس.

بدوره، قال «الجوهري» إن فوز الجامعة بالمركز الثاني في النشر الدولي يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في دعم وتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع ودعم النشر الدولى لأبحاث علمائها في كبرى المجلات العالمية وجودة الإنتاج العلمي.

وأضاف ان الجامعة اليابانية حققت قفزة في ترتيبها محليًا وعالميًا، حيث حصدت في يوليو الماضي المركز الثاني محليًا، والـ11 عربيًا في الإصدار الأول من تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي، والذي تشارك به 31 جامعة مصرية و125 جامعة عربية من 14 دولة مختلفة.

المصرى اليوم

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