قوات تيجراي تعلن سيطرتها على مدينة جديدة في إقليم امهرة

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أعلنت قوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، اليوم، الأحد، فرض سيطرتها على مدينة استراتيجية أخرى في إقليم أمهرة الإثيوبي.

وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة في تصريحات صحفية لوكالة «رويترز» عبر م اتصال بالأقمار الصناعية إن مقاتلي الجبهة سيطروا على مدينة «كومبولتشا» ومطارها.

وتقع مدينة «كومبولتشا» على أحد طريقين سريعين رئيسيين يربطان العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بميناء في جيبوتي المجاورة.

بحسب وكالة «رويترز» لم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ولا المتحدث باسم الجيش ولا المتحدث باسم إقليم أمهرة بعد على طلبات للتعليق على تصريحات المتحدث باسم «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي».

ووفق ما أورده موقع «يورو نيوز» يعد لاستيلاء عليمدينة «كومبولتشا» ومطارها بمثابة مكسب استراتيجي لقوات تيجراي في مواجهة الجيش الاتحادي وحلفائه الذين يحاولون طرد قوات تيغراي من أمهرة.

وقالت قوات تيغراي يوم السبت إنها سيطرت على بلدة دسي الاستراتيجية في إقليم أمهرة الذي سعى عشرات الآلاف من أبناء عرقية الأمهرة للجوء إليه هربا من تصاعد القتال، غير أن الحكومة نفت ذلك.