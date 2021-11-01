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طلب إحاطة للحكومة بشأن نتائج تنمية قطاع السياحة
-
الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:19 مساءً
مقترح برلماني للاستفادة من مناجم الذهب والقضاء على التنقيب العشوائي
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:19 مساءً
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء والتعديات
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:19 مساءً
«ألسن عين شمس» تنظم ندوة حول أهمية التسويق الشبكي في نجاح قطاعات الأعمال
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:19 مساءً
للعام الـ6.. اختيار الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تقييم «برينستون 2022» لدليل الكليات الخضراء
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:19 مساءً
ضمن الموجة 18.. إزالة 82 حالة تعد على أراضي الدولة بمراكز المنيا
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
«تحولت إلى بيزنس».. مقترح برلماني بوضع حد أقصى لأتعاب الأطباء داخل العيادات الخاصة
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
قافلة طبية بقرية قفاده في مغاغة بالمنيا ضمن «حياة كريمة»
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
8 ديسمبر.. نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه عامين فى إزعاج سيدة أعمال
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
قرار هام من الخطيب بشأن «أفشة وأكرم والشحات»
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الاثنين 08 نوفمبر 2021 01:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
جهود مصرية لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 01 نوفمبر 2021 11:58 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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