تفاصيل تنازل نشوى مصطفى عن قضية التحرش بابنتها

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أعلنت الفنانة نشوى مصطفى تنازلها عن قضيتها ضد المتهمين بالتحرش بابنتها أثناء قيادتها للسيارة برفقة زوجها واثنين من أصدقائها، في منطقة الهرم، قائلة: «أنا ابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية».

وكتبت «مصطفى» عبر حسابها على موقع فيس بوك: «يوم طويل، في نهاية اليوم أحب أقدم كل الشكر والامتنان لمعالى النائب العام وللفاضل الاستاذ رئيس نيابة الهرم وللفاضل وكيل نيابة الهرم بلدنا عظيمة بشرفائها وشكرًا جزيلاً وزارة الداخلية احنا مسنودين عليكم والله كتر ألف خيرك».

أضافت: «وبالمناسبة الطرق الجديدة والكاميرات اللي في كل مكان على الطرق والملصق الإلكتروني اكتشفت بالبرهان أنهم مش بس علشان يرصدوا مخالفات السرعة، الملصق والكاميرات حماية لينا من أي حد ممكن يبلطج».

تابعت: «فيه كاميرات بتسجل كل التفاصيل ومفيش أي فرصة لأي بلطجة بسبب العظمة اللي الطرق بقت عليها الحمد لله تم القبض على العربية باللي كانو فيها في أقل من أربع ساعات، للأسف كلهم سنهم صغير، الهدف اتحقق أنهم هما وغيرهم عرفوا إن مصر اختلفت وكله متسجل، وأن عندنا عنين صاحية بتحمينا ومحدش فوق القانون».

واستكملت: «يمكن آخر سطر ده يزعل بعض الناس اللي طلبو منى إني استمر في القضية بس حرصًا على أمهات وأسر المتهمين وانهيارهم بأن ولادهم يتسجنوا أنا وابتغاء مرضاة الله تنازلت عن القضية، عملاً بمبدأ العفو عند المقدرة، ربنا يهديهم، اللي طلبتو من أهاليهم وهما بيعتذروا لبنتى إنهم يربوا عيالهم، ويفهموهم معنى الرجولة، وإن اقل عقوبة للمتحرش باللفظ أو الإشارات الخادشة للحياة هي خمس سنوات طبقاً لقانون التحرش اللي أمر بتعديله سيادة الرئيس حفاظًا على حق بناتنا، حاجة تانية مهمة مكنتش أعرفها».

وأكدت: «أنا بالمناسبة معملتش محضر أنا بس كتبت بوست هنا واللي اتحرك بالنيابة عني كمواطنة مصرية إدارة الرصد والبيان والتوجيه بمكتب النائب العام ودي إدارة موجودة مخصوص لمتابعة السوشيال ميديا وبيهتموا بأي مشكلة يكتبها أي مواطن وليهم أرقام تليفون نقدر نتواصل معاهم»، مضيفة «وهما اللي بيقوموا بإخطار النيابات المختصة نيابة عن أي مواطن تعرض لمشكلة».

واختتمت: «وعلى فكرة أنا اتنازلت عن الجزء اللي يخصنا، لكن حق الدولة مش من حقي أتنازل عنه، وهما عندهم مخالفات كتير».