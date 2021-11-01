تعيين البريطاني أنطوني بول مطرانًا جديدًا مساعدًا لرئيس أساقفة الإسكندرية (صور)

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أعلن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم الاثنين، موافقة اللجنة التنفيذية للإقليم وكذلك إيبارشية مصر على تعيين البريطاني أنطوني بول مطرانا مساعدًا للدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك للمساعدة في الخدمة في أبرشيات مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبل.

بدوره، أعرب الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس الأساقفة، عن سعادته بموافقة اللجنة التنفيذية للإقليم ولا أبرشية مصر على اختيار أنطوني بول مساعدًا له، مؤكدًا إن رئيس أساقفة كانتربري شهد أكتوبر الماضي حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وهو ما يمثل بداية جديدة للكنيسة في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي ولكنها استلزمت تعيين قادة جدد للمشاركة في تطوير ونمو الخدمة الكنسية.

وأضاف رئيس الأساقفة: «لقد دعم كانون (منصب كنسي) أنطوني بول الخدمة الكنسية في مصر وشمال إفريقيا لسنوات عديدة، بالإضافة إلى خبرته الطويلة في منطقة الشرق الأوسط مما دفع المجلس التنفيذي لإقليم الإسكندرية ولابروشية مصر للموافقة على تعيينه كمطران مساعد».

وقدم رئيس الأساقفة الشكر لكاتدرائية وست مينستر ابي البريطانية التي يخدم فيها أنطوني بول بعدما وافقت على تلك الشراكة في خدمة الإنجيل وكذلك لدعم الكنيسة في هذا الوقت المحوري من عمر إقليم الإسكندرية مؤكدًا أن خدمة تكريس انطوني بول سوف تقام في الثلاثين من نوفمبر بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالقاهرة.

من جانبه، عبر الكانون انطوني بول، عن حماسه الشديد للخدمة في إقليم الإسكندرية، مؤكدًا إن مصر على وجه الخصوص لعبت دورا هاما في رحلة إيمانه ومن ثم يتطلع إلى تطوير علاقته الحالية بالكنيسة في مصر وبناء علاقات جديدة بكل دول الإقليم الذي يشمل عشرة دول إفريقية هي مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال، وترأسه مصر حاليًا.

وتابع المطران المساعد المنتخب: «في كل دولة من دول الإقليم العشرة فرصًا جديدة تشهد للإيمان المسيحي وتشكل تحديا لخدمتها محليا ولربطها بكاتدرائية وستمنستر ابي التي أخدم فيها وكذلك بالكنيسة الأنجليكانية ببريطانيا وهو أمر يمثل تحولًا إيجابيًا».

بينما اعتبر الدكتور ديفيد هولي عميد كاتدرائية وستمنستر ابي، التي يخدم فيها بول إن اختياره لمنصب المطران المساعد لإقليم الإسكندرية يعتبر مقياسا للتقدير العميق الذي يتمتع به انطوني بول الذي تربطه علاقة وطيدة بالكنيسة في الشرق الأوسط، مؤكدًا إن كاتدرائية وستمنستر ابي قد فرغت أنطوني بول من الكثير من المهام الوظيفية لكي يجد وقتًا كافيًا لخدمة إقليم الإسكندرية الذي يتمتع بمكانة بارزة لدينا.

جدير بالذكر أن كانون انطوني بول قد تخرج في جامعة دورهام البريطانية وانضم بعدها إلى السلك الدبلوماسي وعمل في مناصب خارجية في الشرق الأوسط وإسبانيا، وخلال هذه الفترة رُسم كاهنًا، وكان آخر منصب له في دمشق حيث شغل منصب مبعوث رئيس أساقفة كانتربري لرؤساء الكنائس الأرثوذكسية في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى عمله في السفارة البريطانية وكقسيس أنجليكاني، ومن هناك، انتقل للانضمام إلى فريق عمل رئيس الأساقفة روان ويليامز في قصر لامبيث، حيث تولى مسؤولية تقديم المشورة بشأن العلاقات المسكونية والدينية والدولية وهو حاليًا رئيس كنيسة سانت مارغريت.

خدم في السلك الدبلوماسى .. تعيين البريطانى أنطونى بول مطراناً جديداً مساعداً لرئيس أساقفة الإسكندرية (صور)