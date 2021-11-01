نائب وزير الإسكان يستعرض مع مدير «قطاع المياه الإقليمي بالبنك الأفريقي» التعاون المشترك

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عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الاثنين، اجتماعًا مع ميركوريا أسفاو، مدير قطاع المياه والصرف الصحي الإقليمي لشمال وغرب ووسط أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، لاستعراض سبل التعاون المشترك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشاد نائب وزير الإسكان بالتعاون المثمر مع بنك التنمية الأفريقي في عدة مشروعات، منها الجزء الثاني من المرحلة الثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 500 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها، مثل محطة معالجة صرف صحي أبورواش، ودراسات الجدوى الخاصة بالحمأة الناتجة منها، وبرنامج الصرف الصحي المتكامل في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بمحافظة الأقصر.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تولى الوزارة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الصرف الصحي خاصة في محافظات صعيد مصر، بما يشمل مشروعات معالجة الحمأة الناتجة من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان الاستفادة منها كمصدر للطاقة للحفاظ على البيئة.

وتناول «إسماعيل»، الفرص المتاحة للتعاون المشترك في مشروعات التحلية، وذلك في ظل الخطة الاستراتيجية لمشروعات التحلية، وكذا سُبل التعاون المستقبلي مع البنك الأفريقي للتنمية في مشروعات من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، مثل المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة مليون م3/ يوم، والتوسع في محطة معالجة أبورواش بطاقة 400 ألف م3/يوم، بالإضافة إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة أبورواش والاستفادة منها في إنتاج الطاقة، ودراسات الجدوى الخاصة بمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ومشروعات تحلية المياه.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ضرورة التعاون لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان الاستدامة والمحافظة على الأصول التي تم إنشاؤها.

وأشاد ممثلو البنك الأفريقي للتنمية، بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية ورؤية واضحة للقطاع تساعد على المشاركة في التنفيذ، والطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة 2030.