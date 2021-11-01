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اسأل طبيبك .. في حال الذهاب المتكرر لدورة المياه للتبول ليلًا (عرض مرضي خطير)

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اسأل طبيبك .. في حال الذهاب المتكرر لدورة المياه للتبول ليلًا (عرض مرضي خطير) اسأل طبيبك .. في حال الذهاب المتكرر لدورة المياه للتبول ليلًا (عرض مرضي خطير)

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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب التبول مرات عديدة ليلا، بشكل غير عادي تدل على وجود مشكلة .

واضاف أن التبول المتكرر ليلا عرّض لمرض خطير مثل الفشل الكلوي، والتهاب البروستاتا، والتهاب المثانة، وتناول مدرات البول، إلى جانب مرض السكر.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب الانتباه إلى الذهاب المتكرر لدورة المياه من أجل التبول ليلا، موضحا أن الأمر الطبيعي أن يتبول الشخص 6 مرات نهار ولا يتبول ليلا، أو 5 مرات نهارا ومرة واحدة ليلا، أو 4 مرات نهارا ومرتين ليلا.

وأوضح حسام موافي أن الكلي يوجد بها مليون مصفى ناحية اليمين ومليون مصفى ناحية اليسار، وعند نزول السكر من المصفى يأخذ مع المياه، فيزيد التبول، مضيفا أنه بسبب نزول كميات كبيرة من المياه في البول يزداد عطش المريض.

المصرى اليوم

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