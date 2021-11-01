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ريهام عبدالحكيم : حفلات صوت السينما من أجمل أيام حياتي

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ريهام عبدالحكيم : حفلات صوت السينما من أجمل أيام حياتي ريهام عبدالحكيم : حفلات صوت السينما من أجمل أيام حياتي

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أكدت المطربة ريهام عبدالحكيم، إنها فخورة بالمشاركة في حفلات «صوت السينما»، والتي أحيتها على مدار يومين، وكتبت «ريهام» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «كانوا يومين بالنسبالى من أحلى وأجمل أيام حياتى الفنية».

وأضافت «أوجه الشكر لكل فرد ساهم وشارك في أن اليومين يخرجوا بالشكل دة، التنظيم كان احترافي، أشكر مدير أعمالى وليد منير ويا رب دايماً في ضهرى بشكر أحلى جمهور ردود افعالكوا وصلتنى ويا رب دايما أقدر أسعدكوا».

يُذكر أن «صوت السينما» هي حفلات حية مُباشرة تم إطلاقها للإحتفال بتراث الحافل بالأعمال السينمائية الخالدة عبر 125 عامًا، وأقيمت داخل قصر عابدين التاريخي والأثري، بمشاركة النجم مدحت صالح، مع اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من «كوفيد 19».

المصرى اليوم

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