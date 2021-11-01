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الري: إزالة 13 ألف حالة تعدي بمساحة 2.60 مليون متر مربع على نهر النيل والمجاري المائية

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الري: إزالة 13 ألف حالة تعدي بمساحة 2.60 مليون متر مربع على نهر النيل والمجاري المائية الري: إزالة 13 ألف حالة تعدي بمساحة 2.60 مليون متر مربع على نهر النيل والمجاري المائية

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تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في إطار حملات موسعة لإزالة كل التعديات في غضون 6 أشهر، فيما أكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي 180 ألف حالة بمساحة 19.40 مليون متر مربع تقريبًا.

وأوضح وزير الري أنه تم حتى تاريخه إزالة حوالي 13 ألف حالة بمساحة 2.60 مليون متر مربع تقريبا، ليصبح إجمالي أعداد الإزالات المتبقية حوالي 167 ألف حالة إزالة بمساحة 16.80 مليون متر مربع تقريبا، ولا تزال حملات الإزالة جارية بكل المحافظات.

وتابع «عبدالعاطي» أن وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقي بمحافظات الجمهورية المختلفة، حيث شمل المشروع ترع بأطوال 9584 كيلومتر حتى تاريخه، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل 3066 كيلومتر، وجاري العمل في أطوال تصل إلى 4612 كيلومتر، وجاري اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1906 كيلومتر.

ولفت وزير الري إلى أنه تم طرح مساقي بأطوال 466 كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال 27 كيلومتر، وجارى العمل في باقى الأطوال، موضحًا أن المشروع يستهدف ترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل.

المصرى اليوم

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