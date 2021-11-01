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قال الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، شهدت أسواق بيع البيض حالة من عدم الاستقرار، وارتفاع في الأسعار، خلال الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والإقبال على الشراء، واستغلال التجارة.

وكشف «ابو صدام» عن انخفاض سعر كرتونه البيض، خلال الفترة الحالية، داخل المزرعة إلى 44 جنية للكرتونة، وتصل إلى بائع الجملة بسعر 48 جنية، وتباع للمواطن ب 50 جنية، مؤكدا انه وزارة الزراعة، ضخت كميات أدت إلى خفض الأسعار، وكثرة المعروض .

وأضاف «ابو صدام» ان الفترة المقبلة ستشهد انخفاض ملحوظ في أسعار البيض بسبب بدء طرح كميات البيض من الدورة الجديدة لإنتاج الدواجن في مصر. مؤكدا على وجود علاقة وطيدة بين الإنتاج الداجني وإنتاج البيض، حيث يستهلك المصريين اكثر من 13 مليار بيضة سنويا .

وأكد «ابو صدام» ان مصر لديها اكتفاء ذاتي من أنتاج الدواجن، وتسعي الحكومة لتصدير البيض للخارج، وانصحي المواطنين بتقليل شراء السلع التي تشهد زيادة في الأسعار لمواجهه استغلال التجار، ومقاطعة الشراء سيؤدي إلى اغرق السوق. مؤكدا ان السوق المحلي سيشهد انخفاض في جميع الخضروات والبيض، والبقول، بسبب طرح كميات كبيرة بالسوق المحلي .