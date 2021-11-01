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قطع مياه الشرب 3 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية

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قطع مياه الشرب 3 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية قطع مياه الشرب 3 ساعات عن مدينة القناطر الخيرية

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياة الشرب عن مدينة القناطر الخيرية وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين الموافق 1 / 11 / 2021، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

قالت الشركة في بيان لها أن الإنقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

في وقت سابق شهد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

المصرى اليوم

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